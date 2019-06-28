Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Бакытжан Сагинтаев сменил Бауыржана Байбека на посту акима Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в пятницу.

Другим своим указом глава государства снял Байбека с должности.

«Указом главы государства Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы освобожден от должности акима города Алматы в связи с переходом на другую работу», — сообщили в Акорде.

Сагинтаев с марта 2019 года занимал пост руководителя администрации президента, а до этого в том же марте чуть меньше двух недель был государственным секретарем Казахстана. Еще раньше – в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года занимал пост премьер-министра.

Байбек занимал пост акима Алматы с 2015 года. До этого с 2013 по 2015 годы он был первым заместителем партии Nur Otan, а еще раньше – с 2009 по 2013 годы занимал пост заместителя руководителя администрации президента.

Напомним, ранее о том, что указанные кадровые перестановки планируются, со ссылкой на информированный источник сообщало МИА КазТАГ.