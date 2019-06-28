Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Сменились послы Казахстана в Кувейте и Пакистане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указами главы государства назначены: Ембердиев Даулет Тазабекович чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт; Рахметуллин Акан Акасович Чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан», — сообщили в пресс-службе президента РК в пятницу.

Указами главы государства освобождены: Алмас Абдраманов от должности посла Казахстана в Кувейте, а Барлыбай Садыков – от должности посла в Пакистане и Бангладеш по совместительству «в связи с переходом на другую работу».