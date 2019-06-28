Когда в Алматы появится ЛРТ

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Легкорельсовый транспорт (ЛРT) появится в Алматы в 2023 году, сообщил генеральный директор ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиев.

«Один год дается частной компании, которая будет строить ЛРТ, для проектирования, и три года на строительство. Поэтому сейчас мы и говорим о 2023 годе», — сказал Тажиев в ходе пресс-завтрака в пятницу.

По его словам, в этом году должен пройти второй этап конкурса на строительство линии ЛРТ, после которого с компанией-победителем будет подписано соглашение с частным партнером.

«Мы даем партнеру 365 дней для проектирования сети, но они могут и раньше завершить этот процесс вместе с прохождением госэкспертизы. После чего идет три года на строительство с учетом строительства депо, контактной сети, станций, с поставкой подвижного состава», — уточнил Тажиев.

При этом он уверен, что любой из четырех претендентов, которые участвуют в конкурсе, справятся с этой задачей.

«У них у всех есть наработки, есть разные технологии – вплоть до прокладки 100 м сети в день», — подчеркнул Тажиев.

Также Тажиев добавил, что с пуском ЛРТ автобусные маршруты, сегодня связывающие данные направления, будут оптимизированы и автобусы станут выполнять «подпитывающую роль».

Напомним, раньше сроком пуска ЛРТ в Алматы назывался 2022 год, но произошла задержка с подготовкой документации.

Как сообщалось, маршрут ЛРТ начнется с индустриальной зоны, оттуда по ул. Момышулы и дальше по ул. Толе би. Далее маршрут разделится на два направления: одно – на восток до ул. Панфилова и дальше до ул. Макатаева в сторону Жетысуйского района, другое – до Калкамана, где появится многомодальный хаб: новый автовокзал с конечными остановками автобусов и метро.