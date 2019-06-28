Назначен замакима Мангистауской области

Алматы. 28 июня. КазТАГ — Назначен заместитель акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

«Распроряжением акима области по согласованию с администрацией президента РК заместителем акима Мангистауской области назначен Жумашев Каныбек», — говорится в сообщении в пятницу.

49-летний Жумашев с 2010 по 2012 год уже занимал должность замакима Мангистауской области. Также с 2012 по 2015 года был первым заместителем председателя Мангистауского областного филиала партии Nur Otan, заместителем руководителя Центрального аппарата партии Nur Otan, советником первого заместителя председателя партии Nur Otan.

До назначения с 2015 года занимал должность секретаря партии Nur Otan.