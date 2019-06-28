Конкретизировать основания для выхода военных в отпуск по уходу за ребенком намерены в РК

Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Конкретизировать основания для выхода военных в отпуск по уходу за ребенком намерены в Казахстане, сообщается в концепции «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих».

«Действующее законодательство позволяет по формальным основаниям мужчинам-военнослужащим выходить в отпуск по уходу за ребенком, что негативно отражается на обороноспособности государства. В этой связи по аналогии с опытом Российской Федерации предлагается конкретизация случаев предоставления отпуска по уходу за ребенком мужчинам военнослужащим: в случае смерти супруги при родах, а также, если он воспитывает одного ребенка или нескольких детей в возрасте до трех лет без матери в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении», — говорится в документе.

Разработчики указывают на то, что «воинская служба является особым видом государственной службы, направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы».

«В свою очередь высокий уровень обеспечения обороноспособности страны зависит от укомплектованности воинских частей военнослужащими», — пояснили авторы поправок.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 10 июля.