Военным РК могут разрешить применять спецсредства при проникновении безоружных посторонних на территории частей

Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Военным Казахстана могут разрешить применять специальные средства при проникновении безоружных посторонних на территории частей, сообщается в концепции «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих».

«Применение специальных средств и физической силы военнослужащими при блокировании или незаконном проникновении на территорию воинской части невооруженных людей не предусмотрено. В целях недопущения блокирования или незаконного проникновения на территорию воинской части (учреждения) вооруженных лиц, предлагается законодательно закрепить право применения физической силы и специальных средств военнослужащими с одновременным установлением ограничений по их применению по аналогии с применением оружия», — говорится в документе.

Отмечается, что порядок применения оружия военнослужащими в различных ситуациях, в том числе при пресечении попытки насильственного завладения оружием и военной техникой, отражении вооруженного нападения на объекты воинских частей, определен законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих», уставами внутренней службы, гарнизонной и караульной служб.

«В соответствии с пунктом 10 устава внутренней службы вооруженных сил, других войск и воинских формирований в случае применения вооруженных Сил, военнослужащие имеют право применения физической силы, специальных средств, оружия и военной техники: 1) при проведении антитеррористической операции в соответствии с законом Республики Казахстан 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности»; 2) при введении чрезвычайного положения в соответствии с законом Республики Казахстан от 10 января 2015 года «О Национальной гвардии Республики Казахстан», — описали текущую ситуацию авторы документа.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 10 июля.