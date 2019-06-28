Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Предельный срок воинской службы для подполковников планируют увеличить в Казахстане, сообщается в концепции «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»

«Предлагается: 1) по аналогии со специальными государственными и правоохранительными органами предельный срок воинской службы подполковникам установить в 50 лет; 2) в порядке, определенном первым руководителем соответствующего уполномоченного органа, с годными по состоянию здоровья для прохождения воинской службы продлевать контракт о прохождении воинской службы; 3) по аналогии со специальными государственными и правоохранительными органами воинскую службу считать непрерывной, если со дня увольнения со службы и до дня его приема прошло не более трех месяцев», — говорится в концепции.

В настоящее время предельный возраст для подполковников составляет 48 лет.

«В соответствии с пенсионным законодательством право на пенсионные выплаты предоставлено военнослужащим, имеющим выслугу не менее 25 лет либо общий трудовой стаж 25 и более лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляют непрерывная воинская служба, служба в специальных и правоохранительных органах. Тем самым для получения права на пенсионные выплаты военнослужащему необходимо поступать на воинскую службу по контракту не позднее 23 лет», — сказано в документе.

Вместе с тем, по словам разработчиков поправок, правоприменительная практика показывает, что «не всегда военнослужащим удается набрать положенные 25 лет выслуги»: позднее поступление на воинскую службу, продолжительные переводы между правоохранительными и специальными госорганами.

«Кроме того, офицеры запаса в соответствии со статьей 32 действующего закона могут быть призваны до 29 лет на воинскую службу и право на пенсионные выплаты при продолжении воинской службы может у них наступить только в 54 года», — пояснили авторы изменений.

Указанные поправки, по мнению разработчиков, «позволят решить социальное неравенство между военнослужащими, а также дать возможность многим из них право на получение пенсии по выслуге лет, когда не хватает общей выслуги».

«Кроме того, позволят продолжить воинскую службу наиболее опытным высококлассным (специалистам соответствующих направлений) военнослужащим, обеспечив преемственность поколений и институт «наставничества» высокообразованными специалистами», — отмечается в концепции.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 10 июля.