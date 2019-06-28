Прорыва в сфере занятости в Казахстане не будет 28.06.2019 11:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 139 0 Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан», о том, как выглядят рабочая сила страны и ее распределение Похожие материалы: Цены на газовое топливо для автомобилей снижаться не будут – Бозумбаев На Т3,3 млн оштрафована замглавы управления занятости и социальных программ Алматы за организацию незаконной миграции Казахстан и ООН подписали меморандум в сфере космической деятельности Прирост добычи нефти в Казахстане будет осуществляться за счет трех крупных проектов – минэнерго Проектный офис по борьбе с коррупцией в сфере образования намерены создать в МОН РК