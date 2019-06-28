Почему парламент РК продлил работу сессии до 5 июля

Астана. 28 июня. КазТАГ — Почему парламент Казахстана продлил работу сессии до 5 июля, рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев на основе преемственности продолжает социальную стратегию первого президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и принимает меры, направленные на решение актуальных проблем населения. Президент подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки малообеспеченных граждан», — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента в пятницу, в ходе которого обратился к депутатам с предложением о продлении работы четвертой сессии VI созыва.

Он отметил, что благодаря указу президента будет оказана помощь гражданам с низким уровнем дохода.

Также он напомнил, что по поручению главы государства правительством РК в целях повышения благосостояния населения разработан пакет срочных мер для решения актуальных социальных проблем населения. В частности, благодаря реализации данных мер до конца текущего года более 300 тыс. безработных граждан будут охвачены мерами трудоустройства через обучение по программам «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер».

Кроме того, будут предприняты меры по развитию индивидуальных предпринимателей через предоставление им долгосрочных кредитов и грантов, по повышению эффективности оказания социальной помощи, по увеличению строительства арендного жилья в 2 раза для малоимущих семей (20 тыс. квартир в год), по увеличению строительства арендного жилья в 3 раза для работающей молодежи (с 1 тыс. 3 тыс. квартир в год). Для детей из малообеспеченных семей будет реализован комплекс мер социальной поддержки, в том числе выделение в текущем году 5 тыс. образовательных грантов и обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте.

«Для реализации указанных важных мер необходимо внести изменения в закон «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», — сказал Мамин.

Премьер отметил, что в связи с этим для рассмотрения внесения изменений в бюджет он просит пересмотреть вопрос о продлении срока работы сессии парламента.

«Депутаты парламента РК единогласно приняли решение о продлении работы четвертой сессии VI созыва до 5 июля 2019 года», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.