Почти Т80,7 млн планируют выделить из резерва кабмина РК на выплаты призерам Зимней Универсиады в РФ

Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Почти Т80,7 млн планируют выделить из резерва правительства Казахстана на выплаты призерам Зимней Универсиады в России, передает корреспондент агентства.

«Выделить министерству культуры и спорта РК из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, денежные средства в размере Т80 667 300 для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIX зимней Всемирной Универсиаде в городе Красноярск (Россия), и их тренерам, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно приложению, по Т3 841300 планируют выплатить за каждую серебряную медаль фигуристке Элизабет Турсынбаевой, лыжникам Асету Дюсенову, Никите Гридину, Олжасу Климину, Ивану Люфту, а также могулисту Павлу Колмакову. За каждую бронзовую медаль намерены выплатить по Т1 920 650.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 10 июля.

Зимняя Универсиада 2019 года проходила в период со 2 по 19 марта в российском Красноярске. Казахстан на крупнейших молодежных зимних стартах планеты занял 17 место.