Права владения Казцентром модернизации и развития ЖКХ хотят от комитета передать МИИР РК

Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Права владения Казахстанским центром модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) хотят от комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития РК передать самому МИИР, передает корреспондент агентства.

«Перечень государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, права владения и пользования которыми передаются отраслевым министерствам и иным государственным органам в разделе «Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»: дополнить строкой, порядковый номер 389-2, следующего содержания «389-2. АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в проекте постановления правительства.

Как пояснили разработчики, поправки вносятся во исполнение поручений совета безопасности, премьер-министра и правительства по вопросам строительства и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС) через привлечение займов международных финансовых организаций (МФО) и механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) с учетом международного опыта. Отмечается, что реализация мероприятий поручена МИИР совместно с другими центральными и местными исполнительными органами.

«В целях обеспечения оперативной межотраслевой координации государственных органов, участвующих в программе модернизации ЖКХ, повышения эффективности государственного управления в данном секторе экономики, а также предоставления международной финансовой организацией наиболее оптимальных условий финансирования АО «КазЦентр ЖКХ» под государственную гарантию, представляется целесообразным и оправданным непосредственное участие МИИР РК в деятельности АО «КазЦентр ЖКХ» в качестве единственного акционера», — уточнил в пояснительной записке министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр.

По его словам, принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий.

«Непосредственное участие МИИР РКв деятельности «КазЦентра ЖКХ» обеспечит межотраслевую координацию министерств и ведомств, участвующих в реализации программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства за счет внебюджетных инвестиций, а также позволит достичь стратегического равенства во взаимодействии «КазЦентра ЖКХ» с международными финансовыми организациями при обсуждении условий финансирования инвестиционных проектов под предоставление государственной гарантии и обозначит государственную роль «КазЦентра ЖКХ» в кредитном соглашении», — добавил Скляр.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 11 июля.