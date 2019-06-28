Кредиты на сумму порядка Т88,5 млрд спишут за счет перераспределения средств из республиканского бюджета – эксперты

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кредиты на сумму порядка Т88,5 млрд спишут определенным категориям населения за счет перераспределения средств из республиканского бюджета, согласно указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам, считают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«В данном случае источником погашения является бюджет. Ожидается, что будет списано кредитов на сумму порядка Т88,5 млрд за счет перераспределения средств из республиканского бюджета», — прокомментировали в АФК для КазТАГ подписанный 26 июня указ Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

На вопрос, как ассоциация может охарактеризовать данную меру, в АФК ответили, что «инициатива носит разовый характер».

«Банки и МФО (микрофинансовые организации – КазТАГ) исполнят указ президента», — констатировали в ассоциации.

Вместе с тем, полагают эксперты АФК, прощение пени и штрафов по кредитам является довольно распространенной практикой не только в нашей стране, но и в мире.

«Мера применяется не только в отношении кредитов, но и в отношении налогов. Сейчас в Казахстане проходит акция по прощению пени по налоговой задолженности в ответ на полную выплату долга перед государством. В свою очередь казахстанские банки, как правило, тоже используют данный механизм, причем довольно часто – прощают заемщику пеню и штрафы, если он выразил намерение погасить основную часть долга», — отметили в ассоциации.

Поскольку это разовая акция, продолжили эксперты АФК, мы полагаем, что заемщики также последуют практике (как в случае с налогами) и в ответ на прощение пени и штрафов начнут дисциплинированно погашать оставшуюся часть задолженности по графику.

«Именно эта мера будет реализована преимущественно за счет средств банков, так, на их долю придется 70% от суммы прощенной пени и штрафов. По предварительным расчетам, всего будет списано пени и штрафов на Т57 млрд, однако окончательные данные еще уточняются», — пояснили в ассоциации.

На вопрос, как в рамках указа президента изменится практика начисления пени со стороны банков, эксперты АФК ответили, что «кардинально».

«Если раньше банки могли начислять пеню по потребительским беззалоговым кредитам в течение неограниченного времени, то в будущем по истечении 90 дней начисление пени прекращается и будут предприниматься активные меры по урегулированию и взысканию задолженности», — уточнили в ассоциации.

Что касается ограничения по выдаче кредитов малоимущим гражданам, подчеркнули эксперты АФК, то данная норма находится в разработке и нам пока неизвестны ее окончательные параметры.

«С другой стороны, банки и раньше рассчитывали уровень доходов заемщиков и их кредитную нагрузку. Также ужесточение выдачи потребительских займов будет распространяться и на компании, которые выдают кредиты онлайн или через терминалы, поскольку с нового года их деятельность будет регулироваться», — заключили в ассоциации.