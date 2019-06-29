Доллар незначительно подорожал в обменниках Алматы и Шымкенте, в Нур-Султана – не изменился

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Алматы. 29 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за пятницу в субботу незначительно повысился в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента, в Нур-Султане – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380,4, а продажи – Т381,4.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т380,4, а продают по Т382.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т380,5, а продажи – Т381,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т380,53.

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