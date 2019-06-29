Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Неустойчивая погода ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, пыльной бурей, на севере местами – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +8+10, днем +21+23.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +21+23, днем +33+35.

В Шымкенте облачно, ветер 2-8 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +20+22.

В Туркестанской области местами дождь с грозой, местами ожидается шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Кызылординской области местами усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду с пыльной бурей, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +20+25.

В Акмолинской области ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +6+11.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Павлодарской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами дождь с грозой, ночью дождь, местами ливень с грозой. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Карагандинской области местами дождь с грозой, местами ожидаются туман, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град, ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +12+17.

В Атырауской области днем местами дождь с грозой, днем местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду пыльная буря, днем ожидается сильная жара, местами очень сильная, на большей части ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, +20+25.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, на большей части ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Актюбинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на большей части ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Алматинской области ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Мангистауской области днем местами небольшой дождь с грозой, местами ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +23+28.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока республики значительных изменений не ожидается, будет наблюдаться колебание уровня воды. На реках востока страны в связи с прогнозами дождей ожидается подъем уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.