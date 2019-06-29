Алматы. 29 июня. КазТАГ — 30 человек пострадали в результате забастовки на Тенгизе, сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.

«В вахтовом поселке Тенгиз с рабочими встретился первый заместитель акима Атырауской области. В ходе встречи с рабочими «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore» (CСЕР) была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении. Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую, помимо государственных органов, войдут представители компании и ТШО (ТОО «Тенгизшевройл» – КазТАГ). Возглавлять работу комиссии будет первый заместитель акима области. По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна. В медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет», — сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области в субботу.

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

Позднее стало известно, что первый вице-министр энергетики Досмухамбетов вечером вылетает в Атырау.