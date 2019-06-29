В хищении более Т11 млн подозревается помощник главы МОН

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — В хищении более Т11 млн подозревается помощник министра образования и науки (МОН) РК, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Агентством РК по противодействию коррупции выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере помощником министра образования и науки РК. Он подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более Т11 млн, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Нур-Султана», — говорится в сообщении в субботу.

В ведомстве отметили, что окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.

Напомним, 24 мая в бывшем агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) заявили, что Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства Национального центра тестирования (НЦТ) МОН РК. Как заявили в антикоррупционном ведомстве, в настоящее время бывший ИО гендиректора НЦТ, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota, стоимостью свыше Т9 млн за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования. Также сообщалось, что «за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного НЦТ, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах».

В это же день в МОН РК заявили, что задержание руководителей НЦТ к процессу организации Единого национального тестирования (ЕНТ) не имеет отношения.

Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: ЕНТ, комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.

6 июня сообщалось, что на 2 месяца арестована вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева. Она была назначена вице-министром образования и науки РК в апреле 2016 года.