Какие меры примут в отношении финорганизаций для снижения долговой нагрузки казахстанцев

Алматы. 29 июня. КазТАГ — О мерах по снижению долговой нагрузки по беззалоговым потребительским кредитам рассказали в Национальном банке Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

«В отношении финансовых организаций будут приняты дополнительные регуляторные меры. Во-первых, это запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянного роста суммы задолженности. Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. В-третьих, будут предусмотрены вспомогательные меры, такие как совершенствование подходов к расчету долговой нагрузки заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков для более осмотрительного потребительского кредитования. Таким образом, будет оказана реальная помощь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, улучшено благосостояние их семей, ограничены будущие риски перекредитованности и созданы условия для ответственного кредитования населения», — сообщили в пресс-службе Нацбанка в субботу

В финрегуляторе напомнили, что 26 июня президентом РК Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК» (…), содержащий три ключевых направления.

«Первое направление реализации настоящего указа предусматривает погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам для отдельных категорий граждан в размере до Т300 тыс. Сумма задолженности не должна превышать Т3 млн по состоянию на 1 июня 2019 года», — назвали в Нацбанке.

Отмечается, что Нацбанк совместно с правительством и участниками рынка уже начал работу по формированию перечня лиц, соответствующих установленным критериям, и определению общего размера их задолженности.

«Правительством в АО «Фонд проблемных кредитов» (оператор) из республиканского бюджета будет выделено целевое финансирование. В дальнейшем оператор заключит договоры с банками и микрофинансовыми организациями для погашения задолженности отдельных категорий граждан по беззалоговым потребительским займам в размере до Т300 тыс. Со своей стороны Национальный банк обеспечит контроль за отражением сведений по погашению задолженности в базе данных кредитных историй заемщиков», — поясняется в сообщении.

Второе направление, как сообщили в Нацбанке, предусматривает списание всем гражданам Казахстана начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам.

«По окончании текущего месяца Национальный банк совместно с банками и микрофинансовыми организациями осуществит сверку и фиксацию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским займам на 1 июля 2019 года. Списание начисленных штрафов и пени будет осуществлено, в первую очередь, за счет средств банков и микрофинансовых организаций. Не более 30% от общего объема начисленных штрафов и пени будет погашено за счет средств оператора, определенного Национальным банком. Для этих целей Национальный банк выделит оператору необходимый объем финансирования. Учитывая, что банки и микрофинансовые организации уже признали значительную часть штрафов и пени в качестве расходов и списали их на внесистемный учет, конечная сумма финансирования будет уменьшена на сумму уже признанных расходов», — проинформировали в финрегуляторе.

По данным Нацбанка, в обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банк, МФО или другие организации, так как вся работа по погашению задолженности и списанию начисленных штрафов и пени будет проделана банками и микрофинансовыми организациями самостоятельно, а о результатах работы каждый заемщик будет уведомлен банком/микрофинансовой организацией.

«Третье направление предусматривает комплекс мер регуляторного характера по дополнительной защите заемщиков. Учитывая, что наиболее активный рост потребительского кредитования наблюдается в нерегулируемом секторе (онлайн-кредиторы, кредитные товарищества, ломбарды), 24 июня текущего года сенатом принят и внесен на подпись президенту РК Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», предусматривающий введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования. Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 26 июня президент Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.