Забастовка на Тенгизе: Первый вице-министр энергетики Досмухамбетов вечером вылетает в Атырау

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ — Первый вице-министр энергетики Досмухамбетов вечером вылетает в Атырау, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«Первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сегодня вечером вылетает в Атырау. ТШО (ТОО «Тенгизшевройл» – КазТАГ) тесно работает с местными государственными органами для стабилизации ситуации (забастовки рабочих на Тенгизе – КазТАГ) и обеспечением безопасности работников», — говорится в сообщении в субботу.

Забастовку рабочих прокомментировали и в ТШО.

«29 июня на строительной площадке завода третьего поколения произошел межличностный конфликт между рабочими, в результате которого несколько работников подрядной организации CCEP получили травмы. Полиция на месте и территория была оцеплена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.