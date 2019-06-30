Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — Мирный митинг начался в Нур-Султане, передает корреспондент с места событий.

Как передает корреспондент агентства, на митинг в сквере на пересечении ул. Пушкина и пр. Кудайбердыулы собралось более 100 человек.

Спикеры, выступающие на митинге, требуют сменить парламент, лишить русский язык официального статуса и другое.

Отметим, что санкционированный митинг в данный момент проходит и в Алматы на площади за кинотеатром «Сары-Арка», который продлится до 12.00. На митинге собралось примерно 200 человек. Участники митинга говорят об обеспечении права на мирные митинги, ситуацию в Арысе и на Тенгизе.

Напомним, 26 июня гражданский активист Азамат Амиртай из экологического альянса «Байтақ болашақ» сообщил, что столичный акимат дал разрешение на проведение митинга 30 июня с 11.00 до 13.00 в сквере на пересечении ул. Пушкина и пр. Кудайбердыулы.