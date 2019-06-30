Ногаев о Тенгизе: Эта проблема возникла из-за разных условий труда

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Проблема на Тенгизе возникла из-за разных условий труда, заявил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

«Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать, как руководству ТШО (ТОО «Тенгизшевройл» – КазТАГ), так и всем подрядчикам. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку. Инвесторы должны понимать – работая на территории нашей страны, нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство. В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных – условия труда должны быть равными для всех», — сказал Ногаев на совещании с руководством ТШО при посещении рабочего поселка «Тенгиз».

В свою очередь генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.

«Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам за помощь в быстром урегулировании конфликта. Со своей стороны мы заверяем, что проведем работу в отношении компании CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore – КазТАГ), а также других подрядных организаций», — сказала Боннер.

По данным акимата Атырауской области, Ногаев после совещания встретился с рабочими компании CСЕР. В ходе встречи сотрудники компании попросили акима и руководство ТШО не останавливать работу проекта для того, чтобы люди смогли приступить к выполнению своих обязанностей.

«Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда. Вы можете включить в состав комиссии своих представителей, мои коллеги оставили вам свои номера, давайте нам свои предложения по улучшению ситуации. В вашем рабочем графике не будет никаких изменений, работа будет продолжаться в стандартном режиме», — сказал Ногаев.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети.

В акимате Атырауской области сообщили, что 29 июня примерно в 11.00 в вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от г. Кульсары Жылыойского района, от г. Атырау 340 км) рабочие компании «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)» собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, который выставил фотографию в профиле «WhatsApp», на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

Также в акимате сообщили, что на месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района, на встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области, на месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.

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