Мы не должны быть куклой в руках власти – Бапи

Алматы 30 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Мы не должны быть куклой в руках власти, заявил председатель партии «Акикат» Ермурат Бапи.

«Власти, разрешив этот митинг, нарушили права других граждан. В данный момент закрыли рынок «Сары-Арка», а там тысячи человек кормятся, одеваются, работают представители малого бизнеса. Чтобы не было ажиотажа, закрыли рынок. Таким образом, власть показывает нам наше место – кому разрешается, кому не разрешается, кому работать, кому не работать, кому куда ходить, кому не ходить. Мы не должны быть куклой в руках власти. Сейчас мы, выступая на этом митинге, тоже как кукла, потому что через несколько дней народ выйдет на несанкционированный митинг, и сегодняшний митинг в Алматы и Астане власти разрешили для того, чтобы выпустить пар», — сказал Бапи корреспонденту МИА «КазТАГ» после выступления на санкционированном митинге в Алматы в воскресенье.

Он отметил, что «власть разделяет народ, разделяет не только народ, а народную волю, разделяет наши порывы, наши страсти, разделяет людей на социальные группы».

«Мы не должны поддаваться политтехнологиям властей, надо объединиться и стремиться к одной цели», — резюмировал Бапи.

Отметим, что санкционированные митинги проходят сегодня в Алматы (с 10.00 до 12.00) и Нур-Султане (с 11.00 до 13.00).

В Алматы митинг проходит на площади за кинотеатром «Сары-Арка», где собралось примерно 200 человек. Участники митинга говорят об обеспечении права на мирные митинги, ситуации в Арысе и на Тенгизе.

В Нур-Султане митинг проходит на пересечении ул. Пушкина и пр. Кудайбердыулы, где собралось более 100 человек. Спикеры, выступающие на митинге, говорят о смене парламента, лишении русского языка официального статуса.