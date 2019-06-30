Алматы. 30 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Провести внеочередную сессию маслихата Алматы потребовали митингующие.

«Сегодня здесь присутствуют депутаты маслихата. Я подошла к ним персонально и сказала, что необходимо в ближайшие дни провести внеочередную сессию маслихата и поставить вопрос об отмене 167-го решения, которое делает все митинги незаконными, которое ограничивает нас территорией этого сквера за кинотеатром «Сары-Арка», — сказала общественник, журналист Маржан Аспандиярова, выступая на митинге в воскресенье.

При этом она призвала граждан уведомлять акимат о планируемых митингах, а не просить на них разрешения.

«У нас есть инициативная группа, у нас есть, что сказать. Выходите и уведомляйте акимат, просто уведомляйте, не просим разрешить, а уведомляем, что выйдем и ответственность за нарушение закона будет полностью лежать на власти», — сказала Аспандиярова.

Кроме того, она потребовала в срок до 1 августа принять изменения в закон о митингах, о политических партиях и др.

В завершение митинга собравшиеся исполнили гимн Казахстана.

Как передает корреспондент агентства, полиция никого не задерживала.

Отметим, что санкционированный митинг проходит сегодня и в Нур-Султане (с 11.00 до 13.00) на пересечении ул. Пушкина и пр. Кудайбердыулы, где собралось более 100 человек. Спикеры, выступающие на митинге, говорят о смене парламента, лишении русского языка официального статуса.