Нововведение ITF в Кубок Федерации: Какая возможность появилась у казахстанских теннисисток

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — Какая возможность появилась у казахстанских теннисисток после нововведения Международной федерации тенниса (ITF – International Tennis Federation) в Кубок Федерации, рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Официальный сайт Международной федерации тенниса сообщает, что в следующем году Кубок Федерации будет проводиться в новом формате. Согласно нововведению, у женской команды Казахстана есть возможность пройти в финальный этап турнира, выиграв лишь один матч в квалификации. Ранее за главный трофей боролись восемь женских команд, теперь их количество увеличится до 12. Участники финального этапа в четырех группах по три команды сыграют друг против друга – два одиночных поединка и один парный. Победители выйдут в плей-офф», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как сообщается, до 2022 года матчи пройдут в Будапеште (призовой фонд – $18 млн), в связи с чем Венгрия на правах хозяйки уже обеспечила себе место в ТОП-12.

«Останутся там и будущие финалисты Кубка Федерации. Остальные восемь участников заключительного раунда турнира определятся в квалификации. Туда попали Беларусь, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан, Латвия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария и США. (…) Еще одна сборная попадет в ТОП-12 благодаря wild card», — проинформировали в комитете.

По данным НОК РК, соперником команды Казахстана будет одна из перечисленных сборных, с которой она проведет четыре одиночных поединка и один парный. Место встречи определит жеребьевка.

«Казахстанские теннисистки в лице Юлии Путинцевой, Зарины Дияс, Галины Воскобоевой и Анны Данилиной в 2019 году дошли до плей-офф мировой группы II Кубка Федерации, где уступили Великобритании – 1:3», — напомнили в НОК.