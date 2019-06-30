В настоящее время в больницах остается 50 пациентов, пострадавших в Арысе – Биртанов

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что в настоящее время в больницах остается 50 пациентов, пострадавших в Арысе, передает Otyrar.kz.

«В настоящее время в больницах остается 50 пациентов, тяжелых четыре пациента переведены в Нур-Султан (два пациента) и Алматы (два пациента). В целом, медицинская помощь оказывается в штатном порядке, все необходимые лекарства в наличии имеются», — сказал Биртанов во время посещения в составе правительственной группы во главе с премьер-министром РК Аскаром Маминым отделений Центральной районной больницы Арыса, которые пострадали от взрывов.

Как сообщается, правительственная группа лично оценила степень повреждения зданий и оборудования. При этом глава ведомства заверил медперсонал и жителей, что все больницы будут восстановлены. Правительство и местные власти сейчас работают над этим вопросом.

Биртанов ознакомился с тем, как на текущий момент организована и оказывается медицинская помощь жителям Арыса.

По его словам, работа медиков направлена на предоставление наиболее качественных услуг, несмотря на непростые условия.

Также Биртанов оценил санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе и уровень обеспеченности населения лекарствами.

«Необходимо отметить, что на сегодняшний день для оказания медпомощи жителям Арыса работают 17 бригад скорой медпомощи, четыре передвижных медицинских комплексов, также для обеспечения санэпидблагополучия населения задействованы 18 специалистов Национального центра экспертизы, два передвижных лабораторий», — проинформировал Биртанов.

Кроме того, группой радиационного контроля была обследована территория Арыса внутри и по всему периметру на наличие радиоактивного загрязнения.

Проведено 518 исследований, уровень радиации соответствует санитарным нормам и естественному фону региона. Вдобавок проведены измерения почвы в местах взрывов, показания излучения не превышают нормы. Проведено 50 замеров атмосферного воздуха и проведены контрольные исследования воды на водопроводных сетях в 10 точках на микробиологические и в 6 точках на санитарно-химические показатели. Результаты в пределах нормы, которые соответствуют санитарным нормам.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арыс прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, количество погибших в результате взрывов боеприпасов в Арысе увеличилось до трех (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

В МВД сообщили, что работа по тушению приостановлена, «так как до сих пор имеются факты взрывов на складах». По данным министерства, из Арыса эвакуировано порядка 41 тыс. граждан, по периметру выставлены блокпосты, поскольку имеются повреждения жилых домов, а также неразорвавшиеся снаряды, доступ граждан в город запрещен, проводится досмотр въезжающего и выезжающего автотранспорта.

В минобороны сообщали, что в зоне происшествия работают девять групп разминирования. Также спасатели сообщили о прекращении взрывов на территории войсковой части. При этом в КЧС отметили, что угроза взрывов сохраняется.

По последним данным, в Арыси саперами обнаружено свыше 5,7 тыс. единиц боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. В целом инженерной техникой очищены все улицы – 16 участков Арыси, очищены 11 км полотна железной дороги. На сегодняшний день совместно с министерством обороны проведены работы по уборке частных домов и многоэтажных домов. Как уточнили в акимате Туркестанской области, восстановительные работы в Арысе будут проводиться по 17 секторам.

27 июня свыше сотни жителей Арыса, эвакуированных в Шымкент, перекрыли дорогу у мечети «Акмешит», требуя встречи с властями. Собравшиеся говорили, что возмущены тем, что не получают помощи от правительства. Они грозили продолжать перекрывать движение на Тамерлановском шоссе – одной из основных городских трасс, прилегающей к центральной городской мечети. Некоторые настаивали на том, чтобы их не возвращали в поврежденные дома в Арыс, а предоставили им жилье и участки в других населенных пунктах. Позже жители Арыса собрались на центральной площади Шымкента. На месте событий присутствовало большое число полицейских. Протестующие в Шымкенте жители Арыса заявили о наличии в их городе радиации и высказались против возвращения в полуразрушенный город, однако в комитете охраны общественного здоровья заверили, что радиационный фон в городе в норме.

Ближе к вечеру 27 июня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заявил о том, что возвращение жителей Арыса в их город начнется 28 июня в 8.00.

28 июня с 6.00 жителей Арыса начали вывозить из Шымкента. В перевозке эвакуированных из Шымкента в Арыс задействовано 200 единиц транспорта (150 автобусов и 50 микроавтобусов).

29 июня стало известно, что находившиеся в эвакуационных пунктах Шымкента и районов Туркестанской области возвращены в Арыс, в эвакопунктах никого не осталось.