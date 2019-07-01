Алматинский дозор Байбека окончен

На фоне дел предшественника Бакытжан Сагинтаев уже смотрится хорошо

Административный период Бауыржана Байбека в «тысячелетней» истории Алматы оставил заметный след. Южная столица Казахстана наполнена различными «визитными карточками» стиля его управления и подходов к вопросам жизни и функционирования мегаполиса. Нам наиболее характерной фишкой ушедшего акима видятся подземные переходы на улице аль-Фараби. До г-на Байбека в них не было общественных туалетов, нет и теперь. Зато звучит музыка. Наличие высшего музыкального образования и отсутствие знаний в сфере санитарно-технических сооружений рельефно воплощено в этих переходах.

Мы уже прогнозировали, что после 9 июня Бауыржан Байбек на посту градоначальника Алматы не задержится. Поскольку не было никаких признаков того, что мегаполис под его управлением сможет продемонстрировать явку избирателей выше, чем в любом другом городе республиканского подчинения и тем более области. Так и получилось. Касым-Жомарт Токаев строит имидж политического лидера сравнительно либеральных взглядов, однако правила казахстанской политической жизни сформировались еще до него. Согласно им опасно занимать самую нижнюю строчку любых рейтингов, да и в первой позиции часто мелькать не стоит.

. (Фото: kolesa.kz)

Спасательным кругом для акима Байбека могли выступить успехи по линии городского хозяйства, однако здесь ситуация такая же, как и с явкой на президентские выборы. Снятый градоначальник смутно представлял себе то, что в южной столице живут не только богатые и зажиточные люди. Поэтому сносил цветочные и газетные киоски, магазинчики, расположенные вне первых этажей многоквартирных домов, базарчики и небольшие рынки. Все это лишило большую массу горожан мелкого бизнеса и рабочих мест, не требующих высокой квалификации. В свете объявленной президентом государственной политики поддержки социально уязвимых слоев населения и повышения занятости подобная политика акима получилась политически близорукой и в противоходе новому государственному курсу.

Бауыржан Байбек является ярким представителем «болашаковского» поколения в системе государственного управления Казахстана. После его работы в Алматы остается явно гнетущее чувство от степени адекватности и общего потенциала данной новой волны в бюрократическом аппарате Республики Казахстан.

Бакытжана Сагинтаева, нового акима мегаполиса, трудно идентифицировать в поколенческом разрезе. Он и не «болашаковец», и не «младотюрк», и не представитель «старой гвардии» Нурсултана Назарбаева. Однако по совокупному набору качеств и методов управленческой деятельности г-н Сагинтаев явно ближе к «агашкам» советского типа, чем к «эффективным» менеджерам новой волны.

Бакытжан Сагинтаев. (Фото: sputniknews.kz)

Информированные царедворцы утверждают, что Бакытжана Сагинтаева назначили на должность премьер-министра в сентябре 2016 года специально для того, чтобы он собрал урожай негативных плодов, посыпавшийся на экономику и социальную сферу страны после серийной девальвации тенге 2015-го года. Однако новый премьер с одной стороны ввел кабинет министров в деловой рабочий режим без авралов и расхлябанности, а с другой цены на нефть – главную бюджетообразующую субстанцию РК – значительно подросли.

Потом началась забавная волна в карьере премьера Сагинтаева. Когда конкурирующие властно-финансовые группировки осознали, что никакого провала не будет, а объем распределяемых главой правительства ресурсов растет, то быстро стали предлагать кандидатуры на занимаемый им пост из своих рядов. Однако Елбасы медлил, поскольку по существу работы Бакытжану Сагинтаеву предъявить было нечего (по крайней мере, на фоне показателей его предшественников).

Отставка в феврале 2019-го получилась несколько неожиданной, к тому же была проведена Нурсултаном Назарбаевым в стиле политического шоу, где заботливый отец народа распекает премьер-министра за нерадивость, а потом удаляет с поста. Правда, вскоре Елбасы дезавуировал первоначальные жесткие оценки, признав, что управленец из Бакытжана Сагинтаева толковый.

Все говорило в пользу новой электоральной кампании президента Назарбаева, поэтому переведенный на пост государственного секретаря г-н Сагинтаев смотрелся органично. Затем Нурсултан Назарбаев 20 марта делает ход конем и вторым президентом становится Касым-Жомарт Токаев. Уже 24 марта Бакытжан Сагинтаев становится руководителем администрации президента. Не знаем, успел ли он полноценно освоиться в новой должности, но 28 июня последовало новое назначение – на должность акима крупнейшего города страны.

Г-н Сагинтаев вступает в Алматы практически в ауре освободителя. Потому что Бауыржан Байбек своими войнами против заборов, оград и веревок для сушки белья, которые своим продолжением вылились в сокращение цветников перед многоквартирными домами, изрядно изнурил пенсионеров и домохозяек. Автовладельцам от экс-акима досталось через расширение сети платных парковок с замысловатой системой оплаты, реконструкцию улицы Тимирязева, сделавшую из нее барьер на пути частного автотранспорта и прочие нововведения и ухудшения в том же духе. Пользователей общественного транспорта г-н Байбек тоже не забыл, начав тянуть резину с вводом в эксплуатацию новых станций метрополитена, который только-только дотянули до окраины «спальников».

Задачи Бакытжана Сагинтаева можно разделить на три степени сложности. Легкий уровень включает в себя вещи вроде возвращения на Восточную объездную дорогу, улицы аль-Фараби и Саина движения в 80 км/час. Средняя степень сложности – это повышение качества строительства в Алматы. Г-н Байбек, спору нет, улицы асфальтировал азартно, в режиме нон-стоп менял бордюры и выкладывал плиткой все что можно и нельзя. Асфальт после этого в считанные месяцы шел клочьями и рытвинами, бордюры крошились, а плитка «плыла».

Высокая степень сложности – это наведение хотя бы видимости порядка в сфере КСК. Сегодня, например, рядовому жителю многоквартирного дома невозможно добиться прочищения общедомовой вентиляции. Нанимать специальную бригаду за свой счет по силам лишь единицам, так как удовольствие дорогое. А плохое состояние вентиляции, например, может привезти к взрыву бытового газа (вакуумная бомба) даже при незначительной утечке.

Самостоятельная часть городских проблем, это трагедии вроде алматинского стрелка и гибели фигуриста Дениса Тэна, которые своим шлейфом объективно ложатся на персону градоначальника.

Алматинцам хочется пожелать, чтобы управленческая хватка нового акима была не хуже, чем в период его работы во главе Павлодарской области. Тем более что денег в южной столице явно больше.

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