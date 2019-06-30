В Алматы начался санкционированный митинг

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Алматы 30 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы на площади за кинотеатром «Сары-Арка» начался санкционированный митинг.

Как передает корреспондент агентства, перед началом мероприятия активисты стояли на пр. Алтынсарина и приглашали прохожих принять участие в митинге и не бояться полиции, раздавая листовки с правилами поведения на митинге.

Митинг начался с призыва к собравшимся организатора Альнура Ильяшева не нарушать общественный порядок и соблюдать мирный характер митинга.

Напомним, 25 июня Альнур Ильяшев сообщил о том, что «после многократных попыток добиться проведения мирного митинга в Алматы, мы наконец-то получили соответствующее разрешение».

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