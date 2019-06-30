Алматы 30 июня. КазТАГ — Мадина Алимханова. Мы должны отстаивать свое право на проведение мирных митингов и собраний, заявила общественник, журналист Гульжан Ергалиева.

«Сегодняшний митинг – это вынужденная мера власти уступить, наконец, законное место народу. Мы должны отстаивать свое право на проведение мирных митингов и собраний и сегодняшний митинг должен принять ту резолюцию, которая позволит нам полное право на это конституционное решение», — сказала Ергалиева, выступая на митинге в воскресенье.

Также на митинге выступили Рыспек Сарсенбай, Канагат Такеева и другие.

Участники митинга говорили об обеспечении права на мирные митинги, ситуацию в Арысе и на Тенгизе.

Как передает корреспондент агентства, на митинг собрались примерно 200 человек.

Согласно проекту резолюции, целью (темой) митинга: «Реализация гражданами Республики Казахстан конституционного права на мирные собрания, митинги».

«Мы, граждане Республики Казахстан, объединенные общей исторической судьбой, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообщества, осознавая высокую ответственность перед нынешними и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права на мирные собрания и митинги, собрались сегодня на данном митинге, чтобы заявить о своем несогласии с существующим политическим режимом в стране и его курсом, в этой связи, мы требуем:

1. Незамедлительно начать процесс демократизации общественно-политических отношений в стране во исполнение ст. 3 (Единственным источником государственной власти является народ, реализуя свою волю через республиканский референдум и свободные выборы), ст. 32 (граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование) и ст. 33 (граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления) Конституции Республики Казахстан, посредством изменения следующих нормативно-правовых актов и приведения их в соответствие с международными демократическими стандартами и ратифицированными Республикой Казахстан соглашениями:

1) Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» для установления уведомительного порядка проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций;

2) Закон «О политических партиях» для упрощения процедуры государственной регистрации политической партии через снижение количества необходимых для подачи первичных документов подписей до 5 тыс. граждан;

3) Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» для восстановления мажоритарной избирательной системы, а также для отмены требования о наличии 5-летнего стажа государственной службы к кандидатам в президенты Республики Казахстан.

Для чего экстренно отменить летние отпуска депутатов мажилиса и сената парламента Республики Казахстан и обязать их немедленно приступить к рассмотрению и до 1 августа 2019 года принятию вышеуказанных законов.

2. В доказательство выбора направления на демократизацию общественно-политических отношений в стране произвести немедленное:

1) в срок до 10 июля 2019 года освобождение и реабилитацию всех осужденных по политическим мотивам на уголовные наказания в виде лишения свободы, в том числе за организацию и проведение мирных митингов (Макс Бокаев, Жанболат Мамай, Владимир Козлов и многих других), а также тех лиц, в делах которых присутствует политическая подоплека (Мухтар Джакишев, Арон Атабек, Искандер Еримбетов, Дмитрий Пестов, Василина Соколенко, Алмат Жумагулов, Кенжебек Абишев и многих других);

2) в срок до 5 июля 2019 года прекратить порочную практику разгонов мирных собраний граждан с последующим их незаконным задержанием и привлечением к административной ответственности под предлогом присутствия (участия) в месте проведения «несанкционированного митинга».

3. В срок до 5 июля 2019 года отменить носящее рекомендательный характер решение маслихата Алматы третьего созыва XVII-й сессии от 29 июля 2005 года №167 об ограничении мест проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций сквером за кинотеатром «Сары-Арка», — говорится в резолюции.

Напомним, 25 июня Альнур Ильяшев сообщил о том, что «после многократных попыток добиться проведения мирного митинга в Алматы, мы наконец-то получили соответствующее разрешение».