Диверсией назвали в акимате Алматинской области отключение воды в поселке на Талгарском тракте

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Диверсией назвали в акимате Алматинской области отключение воды в поселке Бесагаш, расположенном на Талгарском тракте, передает корреспондент агентства.

«Когда пошли по этому водопроводу, по которому поступала обычно вода, выяснилось, что его специально перекрыли. Руководство предприятия говорит, что это, возможно, компания, которая занимается непосредственно водообеспечением верхней части поселка. (…) Там на месте был начальник управления полиции (УП), которому поручено разобраться, кто именно совершил эту диверсию. Это именно диверсия – там трубу испортили, винты все сорвали», — сказал в понедельник корреспонденту МИА КазТАГ руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Он отметил, что, как только стало известно о сходе местных жителей, на место выехал аким Талгарского района Рыскельды Сатпаев, другие представители местных властей.

«Когда начали разбираться, выяснилось, что водоснабжение поселка осуществляется из двух разных систем. Нижняя часть Бесагаша вдоль трассы находится на балансе водоканала, то есть в коммунальной собственности, выше – еще в советское время была протянута труба от ТОО, которое сейчас называется «Тас құм», от которого они (сельчане – КазТАГ) получают общую воду. Но так как у компании «Тас құм» образовалась задолженность в размере Т10 млн, им отключили воду», — уточнил собеседник агентства.

Жукел отметил, что из-за сложившейся ситуации власти намерены вернуть проблемный водопровод в коммунальную собственность. При этом он подчеркивает, что, несмотря на задолженность ТОО «Тас құм», жителям не имели права отключать воду, добавив, что сейчас проблема с водоснабжением решена.

«Пока ремонтная бригада работала, туда были отправлены водовозы в верхнюю часть поселка, с водой. Трубу уже подключили, запустили нормальную воду в трубы. Она застоялась в трубах за несколько дней, пока желтая, надо чуть-чуть подождать, дать из крана вытечь, и пойдет чистая вода уже в дома. В последующем вся система водоснабжения будет принята на баланс районного акимата», — заверил представитель областного акимата.

Напомним, ранее в социальных сетях появились видео с возмущенными жителями поселка Бесагаш, которые собрались на Талгарском тракте. Сельчане выражали недовольство отсутствием водоснабжения на протяжении нескольких дней. Поселок находится в нескольких километрах от Алматы.