Глава арабской компании извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки видео

Астана. 1 июля. КазТАГ – Генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки видео, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Я бы хотел попросить прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. От имени руководства и персонала ССС, я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам ССС. Как только я узнал об этом инциденте, он был уволен и договор с ним был расторгнут», — сказал Хишам в понедельник.

Он заверил, что компания проведет «полное внутреннее расследование данного происшествия» и примет «необходимые меры».

«Положа руку на сердце, я бы хотел заявить, что ССС относится к своим братьям казахам с глубоким уважением. Я бы еще раз хотел извиниться за то, что произошло. Как только я услышал об этом инциденте и происшествии, я немедленно вылетел в Атырау для разрешения ситуации. На сегодня ситуация в Тенгизе стабильная, не было смертельных случаев, ни серьезных телесных повреждений», — подчеркнул Хишам.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки.

К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.