Астана. 1 июля. КазТАГ – Град ожидается в ближайшие двое суток в Нур-Султане и двух областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 3 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

2 и 3 июля в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 2 июля местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем 2, сутки 3 июля 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами 30 метров в секунду и более.

«Днем 2, сутки 3 июля в Акмолинской области, 3 июля в Северо-Казахстанской области местами сильный дождь», — сказано в сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-98%.