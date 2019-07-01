Трамп поздравил Токаева

Сетевые СМИ о легитимности президента Казахстана

«Токаев получил телеграмму от Трампа» — На имя Касым-Жомарта ТОКАЕВА поступила поздравительная телеграмма от главы Соединенных Штатов Америки Дональда ТРАМПА по случаю его избрания на пост президента Казахстана, передает 25 июня ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях, и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном», — пишет Дональд Трамп.

«Я надеюсь на сотрудничество с Вами в деле продвижения нашего углубленного стратегического партнерства для противодействия общим вызовам. Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с Вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю Вам всяческих успехов в Вашей работе», — говорится в поздравительном послании президента США.

«Телеграмма Трампа — это не просто поздравление» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — После выборов пошла серия телеграмм, писем и звонков от глав различных государств на имя Касым-Жомарта ТОКАЕВА с поздравлениями с победой на президентских выборах. Его поздравил президент России Владимир ПУТИН, президенты всех стран СНГ и премьер-министры из тех государств, где они являются более значимыми фигурами. Кроме того, поступили поздравления от глав Китая, Турции, Индии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Германии, Франции, Великобритании, Евросоюза, ООН, ОБСЕ и так далее.

Телеграмма Дональда ТРАМПА относительно запоздавшая, но это последнее поздравление от лидера сверхдержавы в адрес Президента Казахстана. В какой-то степени можно сказать, что телеграмма президента США заканчивает этот цикл. Надо понимать, что поздравление с победой – это не просто поздравление, а признание соответствующей страной легитимности проведенных выборов. Таким образом, в глазах мирового сообщества, казахстанских стратегических партнеров, крупнейших сверхдержав и международных организаций Касым-Жомарт ТОКАЕВ является законно избранным легитимным Президентом Казахстана. С точки зрения международной легитимности имеющиеся претензии к выборному процессу в Казахстане фактически были признаны несущественными, то есть у международного сообщества нет вопросов к президентству Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

Политолог Сырым ИТКУЛОВ — Учитывая высокий уровень отношений между Казахстаном и США, в том числе и торгово-экономических, сам факт поздравления от Дональда ТРАМПА является чем-то само собой разумеющимся. Естественно, Америка надеется на ещё большее укрепление отношений между нашими странами.

Смотря на все большее количество санкций в сторону Российской Федерации, а также совершенно иную ситуацию в Украине, связанную с новым президентом Владимиром ЗЕЛЕНСКИМ, нельзя отрицать, что появятся новые конфликтные точки соприкосновения России и Запада. Неизвестно, будет ли у Дональда ТРАМПА второй срок, но на Касым-Жомарта ТОКАЕВА сейчас ложится большая миссия как на дипломата, ведь, отталкиваясь от идей преемственности, он будет поддерживать многовекторную политику и вести диалог со всеми сторонами, призывая их к миру. Ему предстоит найти баланс и правильно выверенную стратегическую позицию между Россией, США и Китаем. Учитывая дипломатический опыт Токаева, его шансы на это достаточно велики. К тому же он сможет разговаривать с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином без переводчиков, хоть это больше технический момент, но это очень важно.

«Трамп поздравил Токаева — что за этим стоит?» — Политолог Замир КАРАЖАНОВ — Учитывая сегодняшние реалии, даже сохранение статус-кво – уже неплохо. И при Трампе особых перемен в наших отношениях нет, просто сохранение наработанного еще при предыдущих президентах. В целом же в мире (и в Европе, и в других регионах) мы видим ухудшение отношений разных стран. Особенно между Китаем и США.

Казахстан представляет для США интерес по ряду причин. Во-первых, в плане диверсификации энергетического рынка, как крупный поставщик нефти. Во-вторых, Казахстан – это транзитное государство в сердце Евразии. И речь не только о Великом Шелковом пути, который сейчас стремятся восстановить. Даже вопрос логистики грузов в Афганистан тоже усиливает интерес Вашингтона к нам.

Кроме того, большую роль играют инвестиционные интересы. США вообще одними из первых начали вкладывать деньги в нашу экономику, а сейчас входят в число крупнейших инвесторов. Кстати, позиция США в этом вопросе – еще и сигнал для инвесторов из других стран. То есть если американский бизнес не боится вкладывать свои деньги, уже одно это создает положительный образ для государства.

Конечно, есть некий протокол и дипломатические процедуры. Но сам факт выполнения этого протокола свидетельствует, что США признают легитимным наш политический процесс, в частности, прошедший транзит власти. И это говорит о том, что политический истеблишмент США готов работать с Токаевым и развивать отношения с Казахстаном. Это добрый сигнал американцев: никаких коллизий не ожидается, отношения будут развиваться.

«Королева Елизавета II поздравила Касым-Жомарта Токаева» — В адрес Касым-Жомарта ТОКАЕВА продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды 27 июня.

Королева Великобритании Елизавета II в своей телеграмме от всей души поздравила Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента Казахстана.

«Я желаю всего наилучшего Вам и народу Казахстана, а также с нетерпением ожидаю продолжения прекрасных отношений между нашими странами«, – говорится в телеграмме.

Эмир Государства Кувейт Сабах аль-Ахмад аль Джабер Аль Сабах, поздравив Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, выразил свою готовность к дальнейшему двустороннему взаимодействию.

«Пользуясь случаем, хочу заверить, что мы высоко ценим сотрудничество между нашими дружественными странами, а также нацелены на его развитие в интересах наших государств«, – пишет Эмир Кувейта.

Исполняющий обязанности Президента Алжира Абдель Кадер бен Салих также направил поздравительное послание Касым-Жомарту Токаеву.

«Между нашими странами установились хорошие исторические связи и взаимоотношения. Я выражаю свою готовность вместе с Вами работать на благо наших стран и укреплять взаимодействие в двустороннем формате и в рамках международных организаций«, – говорится в телеграмме.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в своем поздравлении отметил богатый политический опыт Главы государства и пожелал процветания Казахстану.

«Ямайка и Казахстан поддерживают теплые отношения с момента установления дипломатических отношений 24 года назад. Работая над углублением этих связей в ближайшие годы, я надеюсь на расширение сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес«, – пишет Эндрю Холнесс.

Экс-Президент Монголии Намбарын Энхбаяр в своем поздравительном письме выразил уверенность в дальнейшем развитии Казахстана и улучшении благосостояния народа под руководством Касым-Жомарта Токаева.

«Считаю, что партнерские отношения между Монголией и Казахстаном, основанных на общей истории и близости народов, выйдут на новый уровень«, – подчеркнул Намбарын Энхбаяр.

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