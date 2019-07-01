Решение техвопросов для открытия авиарейса Казахстан–Япония займет не меньше полугода

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Решение технических вопросов для открытия авиарейса Казахстан–Япония займет не меньше полугода, сообщает пресс-служба АО «Эйр Астана».

«В настоящее время «Эйр Астана» ведет интенсивную работу по открытию регулярного авиасообщения между Казахстаном и Японией. Регулярные полеты предполагают получение разрешения на полеты авиационными властями Японии. Подача документов в JCAB (Japan Civil Aviation Bureau) требует немало времени и решения технических вопросов. Этот процесс занимает минимум полгода», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также авиаперевозчик заверил, что не получал никаких субсидий на обслуживание указанного авиасообщения.

«С самого основания рост авиаперевозчика обеспечивался за счет собственных средств, без субсидий из государственного бюджета. Из 33 самолетов авиапарка компании 11 воздушных судов, в том числе три дальнемагистральные Boeing 767, были приобретены в собственность напрямую от производителей», — уверяют в авиакомпании.