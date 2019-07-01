Решение техвопросов для открытия авиарейса Казахстан–Япония займет не меньше полугода

Новости 27 0
Астана не сразу строилась Астана не сразу строилась
6546

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Решение технических вопросов для открытия авиарейса Казахстан–Япония займет не меньше полугода, сообщает пресс-служба АО «Эйр Астана».

«В настоящее время «Эйр Астана» ведет интенсивную работу по открытию регулярного авиасообщения между Казахстаном и Японией. Регулярные полеты предполагают получение разрешения на полеты авиационными властями Японии. Подача документов в JCAB (Japan Civil Aviation Bureau) требует немало времени и решения технических вопросов. Этот процесс занимает минимум полгода», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также авиаперевозчик заверил, что не получал никаких субсидий на обслуживание указанного авиасообщения.

«С самого основания рост авиаперевозчика обеспечивался за счет собственных средств, без субсидий из государственного бюджета. Из 33 самолетов авиапарка компании 11 воздушных судов, в том числе три дальнемагистральные Boeing 767, были приобретены в собственность напрямую от производителей», — уверяют в авиакомпании.

Похожие материалы:

  1. В РК лишь незначительная часть от экоплатежей направляется на решение экопроблем
  2. Лояльный клиент стоит вчетверо меньше нового, но банкам РК это не интересно
  3. Казахстан намерен на полгода запретить вывоз живых овец, коз и КРС из-за действий Узбекистана
  4. «Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?». «Социальные сети изменили Казахстан, теперь что-то скрыть нереально». «Способны ли казахстанские «несогласные» к взрослению». «Казахстанец без долгов – это какой-то ненормальный казахстанец!»
  5. Казахстан ратифицировал договор с Литвой о передаче осужденных с принудительным лечением

Новости партнеров

Загрузка...