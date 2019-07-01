Инцидент на Тенгизе: ТШО не разрывал контракт с подрядной компанией ССЕР

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) не разрывал контракт с подрядной компанией «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)», сообщил генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью ТШО Рзабек Артыгалиев.

«Распространяемая в социальных сетях информация о разрыве контракта между ТШО и подрядной компанией ССЕР, не соответствует действительности», — сообщил Артыгалиев на брифинге в понедельник.

Отвечая на вопросы журналистов, он также опроверг информацию о проводимой эвакуации иностранных работников с месторождения Тенгиз, которая также распространяется в соцсетях в сопровождении видео.

Артыгалиев уточнил, что была перевахтовка, которая на Тенгизе происходит ежедневно.

«Распространяют информацию, что якобы столько-то человек депортировали. Якобы 780 граждан Китая. У нас на Тенгизе вообще нет китайских компаний. Я не знаю, откуда взялась такая информация. Все это ложь. Кого депортировали – это узнавайте в госорганах, а у нас нет такой информации», — заявил он.

При этом представитель ТШО отметил, что только на проекте будущего расширения работают 25 тыс. человек, из них порядка 1 тыс. – это иностранные граждане. Еще есть основное производство, где работают порядка 15 тыс. человек. В общей сложности это 40 тыс. Также было заявлено, что работы на основном производстве не приостанавливались – завод продолжает функционировать.

По словам Артыгалиева, единственное – это временно приостановлены работы на строительной площадке завода третьего поколения «Проекта будущего расширения» (ЗТП ПБР). Они будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты, работают в штатном режиме.

«Только на строительной площадке ЗТП ПБР, если мне не изменяет память, работают порядка 15-16 компаний, а в компании ССЕР работают около 8 тыс. человек и примерно свыше 600 человек – это иностранные граждане. Компания ССЕР у нас на подряде по строительству и монтажу электромеханического оборудования на самом ЗТП ПБР, а, как вы знаете, это модульный завод. Это один из крупных подрядчиков, с которым ТШО работает с 2018 года. И они будут работать, пока не закончится строительство нового завода», — отметил представитель ТШО.

Также он сообщил, что компания «Тенгизшевройл» не проводила эвакуацию своих работников с Тенгиза – они продолжают там свою работу, а пострадавших в печальных событиях 29 июня – свыше 30 человек – вывезли в Атырау.

«Летальных исходов не было и то, что пишут в соцсетях, – кому-то трубой голову проломили – всего этого нет. Все это все фейк. Тяжелых нет», — заявил Артыгалиев.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.