Москва не может быть законодателем в дедолларизации 01.07.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 29 0 Дмитрий Заворотный, руководитель Центра экономических стратегий Института нового общества, о том, что если потери чисто экономические – это не худший сценарий Похожие материалы: Правитель, над которым смеются, не может быть арбитром в борьбе могучих кланов Война миров. Москва «штрафует» Тбилиси за русофобию «Кыргыз темир жолу» отменяет скорый поезд Бишкек – Москва в связи с ЧС в Арыси Кто из казахстанцев может рассчитывать на адресную социальную помощь? Рост реального ВВП в Казахстане в 2019 году может составить 3,9% – исследование