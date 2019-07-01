Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 июля в Туркестанской области днем местами сохраняется сильная жара 43 градуса. В Шымкенте 1 июля ожидается сильная жара +41. В Туркестан:1 июля ожидается сильная жара +41+43. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Атырауской области 1 июля местами ожидается гроза, шквал, возможен град. Днем ветер северный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 75-80%.

«1 июля в Мангистауской области местами ожидаются гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Актау 1 июля ожидаются гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

1 июля в Кызылординской области местами сохраняется ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма, согласно прогнозу, 95-100%.

«1 июля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.

1 июля в Костанайской области ожидается ветер юго-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. Утром и днем местами ожидаются гроза, шквал, град. В Костанае 1 июля ожидаются ветер восточный 15-20 метров в секунду, в конце дня гроза. Вероятность шторма, как отмечается, 90-95%.

«1 июля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 01 июля ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.