Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Представлен планируемый порядок использования средств, выделенных на списание части долгов казахстанцев, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Министерство образования и науки Республики Казахстан в срок до 12 июля 2019 года направляет в министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших двадцати девяти лет, потерявших родителей до совершеннолетия, по состоянию на 26 июня 2019 года. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в срок до 15 июля 2019 года формирует список лиц, предусмотренных подпунктом 1) пункта 2 настоящих правил, и направляет его в АО «Государственное кредитное бюро» (ГКБ)», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно подпункту 1 пункта 2, должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия по состоянию на 26 июня 2019 года. Общая задолженность по займу не должна превышать Т3 млн по состоянию на 1 июня 2019 года, а размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не должен превышать Т300 тыс. на одного заемщика.

Кредитное бюро в срок до 20 июля 2019 года должно будет направить список в банки второго уровня (БВУ) и микрофинансовые организации (МФО).

«БВУ и МФО в срок до 25 июля 2019 года по форме и формату, установленным кредитным бюро, направляют в кредитное бюро информацию о задолженности, в разбивке по каждому займу или микрокредиту с указанием задолженности по основному долгу, вознаграждению и размеру годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в соответствии с документами Национального банка Казахстана.

«Кредитное бюро в срок до 31 июля 2019 года: 1) рассчитывает общую задолженность по каждому лицу, предусмотренному подпунктом 1) пункта 2 настоящих Правил и определяет лиц, имеющих общую задолженность, не превышающую Т3 млн; 2) определяет лиц и их займы и (или) микрокредиты, по которым осуществляется погашение задолженности по основному долгу и вознаграждению в размере, не превышающем Т300 тыс. на одного заемщика по состоянию на 1 июня 2019 года и формирует список на оплату», — сказано в документе.

При этом ГКБ должно будет учитывать следующие приоритеты: в первую очередь погашается задолженность по займам и (или) микрокредитам с наибольшим размером годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ); во вторую очередь погашается задолженность по займам и (или) микрокредитам с наибольшей задолженностью по основному долгу и вознаграждению по состоянию на 1 июня 2019 года. Кроме того, ГКБ должно будет представлять в минтруда и соцзащиты населения, АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК), БВУ и МФО список на оплату.

«ФПК в срок до 9 августа 2019 года заключает с каждым БВУ и МФО соглашение о погашении задолженности по беззалоговым потребительским займам на условиях, предусмотренных настоящими правилами. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в соответствии со списком на оплату, представленным кредитным бюро, в срок до 15 августа 2019 года перечисляет в фонд средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», — отмечается в документе.

ФПК в соответствии со списком на оплату, представленным кредитным бюро, в срок до 1 сентября 2019 года должно будет перечислить деньги на счета банков и микрофинансовых организаций. БВУ и МФО хотят обязать осуществить погашение задолженности должников согласно условиям, после чего направить должникам уведомление о погашении задолженности.

«В случае, если задолженность по состоянию на 1 июня 2019 года была полностью либо частично погашена до перечисления денег ФПК в соответствии с пунктом 13 настоящих правил, БВУ или МФО уведомляет должника способом, предусмотренным договором с должником, о поступлении суммы, и осуществляет перечисление поступивших денег в размере разницы между погашенной должником и поступившей от ФПК суммы, на счет должника либо выдачу наличными деньгами, либо, по выбору должника, при наличии заявления должника, зачисляет в счет погашения иной текущей задолженности должника по договору банковского займа или о предоставлении микрокредита», — указано в проекте.

ГКБ в срок до 15 сентября 2019 года должно будет осуществить сверку с БВУ и МФО на предмет списания задолженности в соответствии с правилами, а Нацбанк в рамках выполнения функций по контролю и надзору за БВУ и МФО — проверить БВУ и МФО на предмет достоверности представления информации.

«Утвердить прилагаемые Правила использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан и оплату комиссии за оказание платежных услуг. Определить АО «ФПК» организацией, осуществляющей погашение в БВУ и МФО задолженности по беззалоговым потребительским займам», — говорится в проекте постановления кабмина.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 15 июля.

Напомним, 26 июня президент Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.