Борис Джонсон, наиболее вероятный кандидат на пост главы британского кабинета министров, заявил, что сама история докажет ошибочность суждения российского президента и «либерализм продолжит торжествовать»

Издание Yahoo News опубликовало статью Эллен Маннинг под названием «Vladimir Putin under fire for comments suggesting that liberalism is is ‘obsolete’ and LGBT rights are ‘excessive’» — «Владимир Путин подвергается критике из-за своих высказываний о том, что либерализм «устарел», а права ЛГБТ «чрезмерны».

В предисловии к ней говорится так: «Владимир Путин попал под огонь критики из-за высказанного им мнения о том, что либерализм «устарел» и изжил себя.

Президент России Владимир Путин. (Фото: Euronews)



Президент России еще сказал, что права ЛГБТ «омрачают» культуру, традиции и традиционные семейные ценности, а также указал на то, что, согласно предположению либеральной идеи, мигранты могут «безнаказанно убивать, грабить и насиловать».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Путин в ходе интервью, которое он дал корреспондентам газеты Financial Times перед саммитом G20, заявил: «Либеральная идея устарела. Она вошла в конфликт с интересами подавляющего большинства населения».

Российский президент сказал так: «(Либералы) не могут просто диктовать никому ничего, как они пытались сделать в течение последних десятилетий. Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать».

Он также указал на то, что, хотя в России «нет проблем с ЛГБТ», … «некоторые вещи кажутся нам чрезмерными».

«Они утверждают, что дети могут играть пять или шесть гендерных ролей», — сказал господин Путин.

«Тем не менее, пусть все будут счастливы, у нас нет проблем с этим. Но нельзя допустить, чтобы это омрачало культуру, традиции и традиционные семейные ценности миллионов людей, составляющих основное население», — добавил он.

Во время этого интервью российский лидер также похвалил Дональда Трампа за его попытки остановить мигрантов, въезжающих в США из Мексики.

Он сказал, что либерализм «предполагает, что ничего не нужно делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены».

Его комментарии вызвали гневную реакцию президента Европейского совета Дональда Туска, который обрушился на российского президента при посредстве журналистов и через Twitter.

Господин Туск сказал: «Мы здесь, как европейцы, будем твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию».

По его словам, высказывания господина Путина наводят на мысль о том, что «свободы устарели, верховенство закона устарело и что права человека устарели».

И он добавил: «То, что я нахожу действительно устаревшим, — это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными».

Дональд Туск также указал на то, что «глобальная сцена не может стать ареной, где сильные будут диктовать свои условия более слабым, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, и где националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом».

Также в полемику с Владимиром Путиным по теме либерализма вступила уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Во время своей состоявшейся в пятницу, 28 июня, в Осаке встречи с Владимиром Путиным она заявила, что Лондон намерен продолжать защищать либеральную демократию в мире. По ее словам, Великобритания будет защищать права человека и равенство всех групп, в том числе представителей ЛГБТ-сообществ.

Не остался в стороне от инициированной Владимиром Путиным дискуссии о месте и роли либеральной идеи в современных условиях и Борис Джонсон, наиболее вероятный кандидат на освобождающийся пост главы британского кабинета министров. Беседуя в пятницу, 28 июня, с корреспондентом газеты Evening Standard, он заявил, что сама история докажет ошибочность суждения российского президента и «либерализм продолжит торжествовать».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.