Жители поселка недалеко от Алматы перекрыли Талгарский тракт из-за проблем с водоснабжением

Новости 55 0
Забытый Левон Мирзоян Забытый Левон Мирзоян
2681

Алматы. 1 июля. КазТАГ – Жители поселка недалеко от Алматы перекрыли Талгарский тракт из-за проблем с водоснабжением, передает корреспондент агентства.

Согласно распространяемым в социальных сетях видеороликам и сообщениям, Талгарский тракт перекрыт жителями поселка Бесагаш, которые требуют решить проблему водоснабжения населенного пункта. На кадрах видно большое скопление людей, замечены люди в полицейской форме.

Перекрывшие тракт сельчане жалуются на то, что воды в поселке нет уже третий день.

Бесагаш расположен в 22 км от Алматы.

В акимате Алматинской области корреспонденту МИА КазТАГ обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Похожие материалы:

  1. Шукеев и Абдрахимов приехали к перекрывшим дорогу в Шымкенте жителям Арыси
  2. В Алматы более 16 тыс. частных домов временно будут отключены от газоснабжения
  3. Свыше сотни эвакуированных из Арыси в знак протеста перекрыли дорогу в Шымкенте
  4. Жители близлежащих к Арыси населенных пунктов эвакуируются самостоятельно
  5. Недовольные жители Арыса протестуют на центральной площади Шымкента

Новости партнеров

Загрузка...