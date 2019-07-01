Алматы. 1 июля. КазТАГ – Жители поселка недалеко от Алматы перекрыли Талгарский тракт из-за проблем с водоснабжением, передает корреспондент агентства.

Согласно распространяемым в социальных сетях видеороликам и сообщениям, Талгарский тракт перекрыт жителями поселка Бесагаш, которые требуют решить проблему водоснабжения населенного пункта. На кадрах видно большое скопление людей, замечены люди в полицейской форме.

Перекрывшие тракт сельчане жалуются на то, что воды в поселке нет уже третий день.

Бесагаш расположен в 22 км от Алматы.

В акимате Алматинской области корреспонденту МИА КазТАГ обещали прокомментировать ситуацию позднее.