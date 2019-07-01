Алматы. 1 июля. КазТАГ – Дождливая погода ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ослабление 40-градусной жары и кратковременные дожди с грозами ожидаются в южном регионе Казахстана. И связано это будет с прохождением атмосферных фронтов, смещающихся с западных районов республики и с Южного Урала», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 2-4 июля.

На северные области, согласно сообщению, вместе с фронтами смещается высотный циклон, который вызовет дожди на большой части Казахстана, в северных и центральных областях местами сильные дожди, шквалистое усиление ветра, град, и температуру воздуха ниже средних многолетних значений.