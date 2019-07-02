Аким Павлодара полностью утратил мое доверие как политический госслужащий – Бакауов

Павлодар. 2 июля. КазТАГ – Аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил об утрате доверия по отношению к акиму Павлодара Ануару Кумпекееву, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Аким Павлодара полностью утратил мое доверие как политический госслужащий», — заявил Бакауов на аппаратном совещании в облакимате во вторник.

Причиной данного заявления стали очередные «чрезмерные» траты градоначальника.

«Аким областного центра Ануар Кумпекеев за неэффективное и расточительное расходование бюджетных средств, связанных с покупкой дорогостоящей квартиры, получил строгий выговор и опять наступает на те же грабли, покупая за Т6 млн эбеновую мебель», — пояснил Бакауов.

Напомним, объявление о покупке дорогостоящей квартиры было размещено в конце осени 2018 года на сайте государственных закупок. Недвижимость в таунхаусе за Т49,9 млн приобрел отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодара. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс среди казахстанцев. В итоге Бакауов объявил Кумпекееву выговор, а дорогостоящий пентхаус решили разделить на шесть обычных квартир и раздать воспитанникам детских домов.