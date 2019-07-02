Токаев наградил Могерини орденом «Достық» I степени

Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии – верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини орденом «Достық» I степени, сообщает пресс-служба главы государства.

«За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом наградить орденом «Достық» І степени Федерику Марию Могерини – вице-президента Европейской комиссии – Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности», — говорится в указе Токаева во вторник.

Могерини – итальянский политик, была министром иностранных дел Италии, с 1 ноября 2014 года является главой европейской дипломатии.