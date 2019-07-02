Взыскание просрочки по кредитам по платежным требованиям практикуют лишь в РК – Нацбанк

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Факты взыскания просроченного долга путем выставления платежного требования в зарубежной практике Национальному банку РК (НБРК) не известны, прокомментировал регулятор ситуацию с платежными поручениями кредиторов.

«Взыскание просроченной кредитной задолженности без согласия заемщика в других странах производится на основании судебных решений либо путем использования нотариальной надписи. НБРК не владеет информацией, подтверждающей факт использования в зарубежной практике платежного требования для взыскания просроченной задолженности по займу», — говорится в ответе регулятора на запрос МИА «КазТАГ».

Банк обязан при просрочке не более 30 дней, способом и в сроки, указанные в договоре займа, уведомить заемщика о просрочке и о последствиях непогашения кредита, в том числе, выставлении платежного требования (ПТ) к банковским счетам заемщика.

Банк может выставить платежное требование в срок, установленный уведомлением и только с согласия заемщика, зафиксированного в договоре займа, добавил регулятор.

Казахстанские банки широко используют платежное требование для взыскания просрочек. Данный внесудебный инструмент, по мнению менеджеров Нацбанка, позволяет снижать долговую нагрузку заемщика при возникновении просрочки и погашать долг до суда, издержки по которому также возложили бы на заемщика.