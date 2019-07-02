Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу во вторник незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.
В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т380, а продажи – Т381,8.
В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т380,7, а продают по Т382,3.
В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т380, а продажи – Т382.
Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т380,67.