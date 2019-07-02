Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ — Пожар произошел в университете искусств в Нур-Султане, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«1 июля в 20.36 на пульт «101» ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в университете искусств «Шабыт» по пр. Тауелсиздик. На первом этаже в одном из кабинетов произошло возгорание оргтехники и потолочного перекрытия на общей площади 25 кв. м. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 20.57 и ликвидирован в 21.03», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов во вторник.

Он отметил, что жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

«На ликвидацию пожара были задействованы 20 человек личного состава и пять единиц пожарной техники столичного ДЧС», — резюмировал официальный представитель КЧС.