Подробности ДТП со слетевшим с развязки автобусом в Алматы рассказали в полиции

Алматы. 2 июля. КазТАГ — Подробности ДТП со слетевшим с развязки автобусом в Алматы рассказали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), передает корреспондент агентства.

«Данное ДТП произошло 1 июля в 06.15 в Алатауском районе Алматы. Водитель междугороднего автобуса на путепроводе, расположенном на пересечении ул. Саина и пр. Райымбека, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение моста, а затем допустил опрокидывание транспорта. (…) в этот момент в автобусе находились три человека. Два водителя, сменявшие друг друга на пути следования из Туркестанской области, и один пассажир. Телесные повреждения в результате столкновения получил второй водитель, следовавший на тот момент в качестве пассажира. Это – гр.Б. 1986 г.р. Как ранее сообщали, ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждался. Как установлено, багажный отсек автобуса был забит яблоками. В качестве одной из версий рассматривается вероятность того, что водитель мог уснуть за рулем. Она будет тщательно проверена», — информировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек во вторник.

По ее словам, возможно, имеет место быть «фактор превышения скоростного режима, что не позволило мужчине, управлявшему транспортом, избежать наезда на препятствие».

«Данный факт в настоящее время расследуется подразделением административной практики УП (управления полиции – КазТАГ) Алатауского района. Будут назначены соответствующие экспертные исследования, которые позволят установить, по какой причине произошло это дорожно-транспортное происшествие», — резюмировала Азирбек.

Напомним, 1 июля в Алматы с моста-развязки по ул. Саина на пересечении с пр. Раимбека съехал автобус, груженный товарами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате с различными травмами госпитализирован один из двоих пассажиров – 33-летний мужчина.

По данным ДП Алматы, данный факт расследуется подразделением административной практики УП Алатауского района.