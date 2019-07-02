Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Гроза и усиление ветра ожидаются в среду в Актюбинской и Кызылординской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. В Актобе 3 июля ожидается порывы западного ветра 18 метров в секунду», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 80-85%.

«Утром и днем 3 июля в Кызылординской области местами сохраняются гроза, шквал. 3 июля сохраняется ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-100%», — предупредили синоптики.