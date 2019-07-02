Величина прожиточного минимума в Казахстане в июне составила Т29 872

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в июне составила Т29 872, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 13%», — говорится в сообщении МНЭ во вторник.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,5%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,7%, фруктов и овощей – 11,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,2%, сахара, чая и специй – 2%.