Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Военные США и ряда стран Запада проинспектировали один из районов Уральска, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Военнослужащие многонациональной инспекционной группы из Великобритании, Испании, Канады, Чехии, ФРГ и США провели инспекцию «указанного района» по договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) на территории Западно-Казахстанской области. Целью инспекции стала проверка факта отсутствия или наличия вооружений и военной техники, ограничиваемых ДОВСЕ в пределах инспектируемого «указанного района» на территории Западно-Казахстанской области в пределах Уральска», — сообщили в минобороны во вторник.

Отмечается, что по окончании инспекции подписан официальный отчет, в котором было подтверждено наличие в «указанном районе», уведомленного по состоянию на 1 января 2019 года, количества вооружений и техники, ограничиваемых ДОВСЕ и отсутствие незаявленной техники и вооружений, «тем самым подтвердив выполнение Казахстаном международных обязательств по ДОВСЕ».

«Инспекция прошла в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, нарушений положений договора не отмечено. Руководитель многонациональной инспекционной группы выразил свою признательность сопровождающей группе МО РК за оказанное содействие в проведении совместной работы», — говорится в сообщении.