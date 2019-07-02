Меры по развитию сотрудничества при производстве молока одобрили в ЕАЭС

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Меры по развитию сотрудничества при производстве молока одобрили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК одобрила перечень мер по развитию сотрудничества государств-членов в сфере производства молока и молочной продукции при координации комиссии. Рекомендация разработана на основе анализа молочной отрасли стран союза и по результатам проведенных консультаций представителей государств-членов», — сообщили в ЕЭК во вторник.

В комиссии отметили, что молоко и молокопродукты входят в утвержденный перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров.

«За период 2013-2017 годов в целом по союзу валовой надой молока вырос на 4,2% – до 45,3 млн тонн при незначительном увеличении численности поголовья коров на 0,8% – до 13,9 млн голов. Рост производства молока отмечается во всех странах союза. Вместе с тем в Армении, России и Беларуси произошло сокращение поголовья коров – на 12%, 8,2% и 1,3% соответственно», — сказано в сообщении.

В ЕЭК пояснили, что увеличение объемов производства в указанных странах ЕАЭС «достигнуто за счет роста продуктивности коров».

«Для развития отрасли молочного скотоводства ЕЭК рекомендует странам союза предпринять ряд мер в области ресурсного обеспечения отрасли, развития ее производственного, экспортного и научно-исследовательского потенциала, оказывать содействие развитию системы племенного молочного скотоводства, производства кормов и кормовых добавок, а также замещению импорта ресурсов для отрасли», — добавили в ЕЭК.

Также комиссия предлагает способствовать привлечению прямых инвестиций в отрасль молочного скотоводства, разработке и реализации кооперационных проектов с возможностью финансирования за счет привлечения средств международных финансовых институтов. Кроме того, предлагается реализовать меры в целях противодействия обращению на рынке контрафактной и фальсифицированной молочной продукции.

«Реализация положений рекомендации позволит стимулировать взаимную торговлю, экспорт молочной продукции, а также повысить эффективность функционирования отрасли, включая снижение импортной зависимости от генетического материала, сырья, средств производства при выращивании крупного рогатого скота молочного направления продуктивности», — говорится в сообщении.