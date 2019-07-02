Заместитель секретаря совбеза РФ: НАТО готовит «цветные революции» в странах ОДКБ

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Заместитель секретаря совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил о том, что НАТО готовит «цветные революции» в странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Российская газета».

«Как бы ни складывались отношения с Североатлантическим альянсом, необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер. Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования «цветных революций», — заявил Нургалиев.

При этом он заверил, что государства-члены ОДКБ «готовы к плодотворному взаимодействию с блоком НАТО».

«Нам есть что обсудить. Это и уровень террористической угрозы, и вопросы незаконной миграции, борьбы с терроризмом. В этом году 22 мая министры иностранных дел наших стран подписали открытое обращение к министрам иностранных дел государств-членов НАТО об укреплении взаимного доверия и развития сотрудничества», — сказал замсекретаря совбеза России.

Говоря о «цветных революциях», он заявил, что «сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую».

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока – посеять раздор с нашими союзниками по организации», — утверждает Нургалиев.

ОДКБ – региональная международная организация, в которую, помимо Казахстана и России входят Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Целями организации называются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».